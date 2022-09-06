О задаче.

Нужно улучшить звук в видео на 34 секунды.

Тестовое задание.

Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=gCU0dqqT3JE , вам нужно улучшить звук на 10-ти секундах и прислать в ответе.

Обязательно в начале ответа написать: "Прочел ваше задание." И отправить файл с исправленным видео или аудио дорожку.

Иначе ответ будет проигнорирован.