Требуется провести аудиомонтаж для 9 файлов общей длиной до 40 минут. Необходимо убрать шум и голоса, чтобы разговор стал разборчивым. Запись проводилась в другой комнате, потребуется профессиональная обработка звука.
Обработать звук в видео и убрать шумы
О задаче.
Нужно улучшить звук в видео на 34 секунды.
Тестовое задание.
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=gCU0dqqT3JE , вам нужно улучшить звук на 10-ти секундах и прислать в ответе.
Обязательно в начале ответа написать: "Прочел ваше задание." И отправить файл с исправленным видео или аудио дорожку.
Иначе ответ будет проигнорирован.
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