Обработать звук в видео и убрать шумы

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт10 заявок488 просмотров

О задаче.

Нужно улучшить звук в видео на 34 секунды.

Тестовое задание.

Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=gCU0dqqT3JE , вам нужно улучшить звук на 10-ти секундах и прислать в ответе.

Обязательно в начале ответа написать: "Прочел ваше задание." И отправить файл с исправленным видео или аудио дорожку.

Иначе ответ будет проигнорирован.

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