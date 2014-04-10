Проговорить текст. Женский выразительный голос.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт8 заявок397 просмотров

Нужен приятный голос и соблазнительная интонация. Проговорить программу массажа для мужчин.

Предлагайте ваши цены и сроки за каждую программу. Всего их около 15 шт

Текста везде примерно столько же +/-. как в приложенном файле.

11 лет назад
soViik
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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