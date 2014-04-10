Провести анализ записи. Заменить слова в одной части, 1-2 предложения. Высокое записи качество не нужно. Подробности в скайпе. Качество записи не самое лучшее.
Проговорить текст. Женский выразительный голос.
Нужен приятный голос и соблазнительная интонация. Проговорить программу массажа для мужчин.
Предлагайте ваши цены и сроки за каждую программу. Всего их около 15 шт
Текста везде примерно столько же +/-. как в приложенном файле.
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