Убрать шумы из аудиозаписи

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Закрыт13 заявок403 просмотра

Нужно разобрать речь с записи, запись плохого качества. Есть несколько записей. Срочно. Оплата за качество достойная.

8 лет назад
guest_15089980758828
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Akteon23
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

Akteon23
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад