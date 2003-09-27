Требуются баннеры для рекламы сервиса Weblancer.net в двух типах: для заказчиков и разработчиков. Форматы - 468х60, 100х100, Flash или GIF. Необходимы как идеи, так и качественное исполнение. Обсуждение идей пройдет на форуме. Наличие портфолио обязательно.
Баннеры для проекта BADYA.NET
Требуется изготовить эффективные анимационные баннеры размером 468x60 пикселей для Украинского МЕГА портала. Баннер должен указывать пользователю на отношение к Украине цветами, символами и т.д.
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