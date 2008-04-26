Приватный для пользователя Sivis
База данных
Есть база данных в Ворде:
ПРАВЭКС-БАНК, АКБ
*Кловский спуск, 9/2
(044) 201-16-61
(044) 201-17-28
- название предприятия;
- адрес;
- телефонный номер (1-5 шт);
- e-mail (не везде присутствет);
- WWW (не везде присутствет)
Назначение - что бы без головных болей экспортировать на сайт (сайт похож на: http://www.yellowpages.ua/)
От Вас: /Описание/Срок выполнения/Цена/Ссылки на подобные работы/
Пишите: [email protected]
Заявки фрилансеров
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