База данных

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Закрыт10 заявок540 просмотров

Есть база данных в Ворде:

ПРАВЭКС-БАНК, АКБ

*Кловский спуск, 9/2

(044) 201-16-61

(044) 201-17-28

- название предприятия;

- адрес;

- телефонный номер (1-5 шт);

- e-mail (не везде присутствет);

- WWW (не везде присутствет)

Назначение - что бы без головных болей экспортировать на сайт (сайт похож на: http://www.yellowpages.ua/)

От Вас: /Описание/Срок выполнения/Цена/Ссылки на подобные работы/

Пишите: [email protected]

17 лет назад
mip10
Алекс 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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