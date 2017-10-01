Парсинг реестра с WEB

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Завершен5 заявок210 просмотров

Уважаемые коллеги,

 

Предлагаю Вам довольно простую задачу. Необходимо выгрузить с сайта https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?show_count=100 весь реестр программ и предоставить в формате таблицы Excel со следующими полями:

 

1)     Номер

2)     Названиепрограммы

3)     Класс ПО

4)     Дата внесения

5)     Адрес сайта

6)     Названиеорганизации

7)     ИНН

 

 

Результат работы – эксель файл со всем списком.

 

В заявке прошу указать точную стоимость срок работы. 

8 лет назад
inoline
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
8 лет назад
$10
1 день
Отличная работа, все четко и быстро! Очень рекомендую :-)
Чёткое ТЗ, мгновенная оплата, рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
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