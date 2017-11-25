Собрать Базу Данных с сайта.

Доброго времени суток. В интернете есть такое видео https://www.youtube.com/watch?v=xsX6JU7cKWo. В нем рассказывается как делать такую таблицу . Мне нужна такая же, но со некоторыми изменениями: -Таблица должна быть на белом фона -При нажатии ...