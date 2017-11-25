Собрать Базу Данных с сайта.

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Завершен7 заявок264 просмотра

Добрый день.

Нужно собрать контактные данные мастерских с сайта - http://reifenmontage.de/

Данные нужны в одно excel файле, пример файла прикреплен к проекту.

Жду от вас цену и срок.

Писать только в проект.

Заранее спасибо.

8 лет назад
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vozl23
24 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vozl23
24 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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