Создать управ. отчет в 1С

Написание управ.отчета для типовой конфигурации 1С Бухгалтерии 8.2, задача состоит в том, чтобы собрать данные воедино о доходах и убытка по всем фирмам. В принципе, все есть в типовых отчетах самой 1с, но не очень удобно, хотелось бы собрать эти данные в один отчет, конечно же, с расшифровкой данных. Есть вариант отчета, как хотелось бы его видеть и какие данные. Вышлю по запросу.