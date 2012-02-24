Создать управ. отчет в 1С

нужно сделать БД и все необходимые схемы и диаграммы + документацию пример и задание во вложении срок 7-10 дней ICQ: 380945346
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание управ.отчета для типовой конфигурации 1С Бухгалтерии 8.2, задача состоит в том, чтобы собрать данные воедино о доходах и убытка по всем фирмам. В принципе, все есть в типовых отчетах самой 1с, но не очень удобно, хотелось бы собрать эти данные в один отчет, конечно же, с расшифровкой данных. Есть вариант отчета, как хотелось бы его видеть и какие данные. Вышлю по запросу.
- Похожие заказы
- $150Базы данных1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $1000
Клиентская часть База данных с личным кабинетом для каждого Дилера Формами - Заказа счета, Срочного сообщения. Запроса сроков. 3 раздела Счета - отображаются счета и комментарии, Заказы - отображаются заказы и их готовность, ...Базы данных11 заявокЗакрыт12 лет назад
В приложенном файле примерный функционалБазы данных1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно написать макрос для Excel. Существуют столбцы с числовыми данными. В процессе заполнения таблицы, данные меняются от столбца к столбцу. Необходимо, что бы при изменении значения ячейка выделялась цветом. Нужно сравнить данные в текущей (заполняемой) ...Базы данных1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужна выгрузка в xml. но с данными которые нам нужны. и организовать загрузкуБазы данных1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
база данных на FoxPro. Требования в приложении. Ваши предложения, уважаемые фрилансеры.Базы данных2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Описание в приложеном файле. Только предложения с ценами, оплата только по факту после тестирования.Базы данных5 заявокЗакрыт12 лет назад
3-4 прайс листа загрузить в виртуал маркет на джумле, прайс листы имеют 4-5 параметров, не сложные.Базы данных2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $300
Необходимо сформировать отчет для АСУ М-Аптека Classic, или запрос к СУБД MSM, который бы выдавал текущие остатки по партиям в следующем формате: №№ Колонка Тип данных Обязательно Наименование 1. NAME Character(250) Да Наименование номенклатуры 2. PRODUCER Character(100) Да Наименование изготовителя 3. COUNTRY Character(50) Наименование страны 2. KOL Numeric(20,2) Да Текущее кол-во в единицах измерения 3. Q_FIRST Numeric(20,2) Да Делитель единицы измерения 4. BARCODE Character (13) Да Внутренний штрих-код (или ...Базы данных3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Необходимо скопировать данные из таблиц из одной базы в другую. Базы в SQLite.Базы данных8 заявокЗакрыт12 лет назад