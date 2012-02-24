Создать управ. отчет в 1С

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Написание управ.отчета для типовой конфигурации 1С Бухгалтерии 8.2, задача состоит в том, чтобы собрать данные воедино о доходах и убытка по всем фирмам. В принципе, все есть в типовых отчетах самой 1с, но не очень удобно, хотелось бы собрать эти данные в один отчет, конечно же, с расшифровкой данных. Есть вариант отчета, как хотелось бы его видеть и какие данные. Вышлю по запросу.

12 лет назад
tatarinov
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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