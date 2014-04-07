Экономика предпрития

Требуется: Развёрнутый бизнес-план предприятия по продаже и производству рекламной продукции. Есть набросок того, что должно быть в итоге. План должен включать в себя: 1. Цель предприятия (есть) 2. Перечень услуг (есть) 3. Численный штат (есть) 4. Требуемые затраты (есть) 5. Анализ конкурентов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
рассчитать расчеты в Excel, данные приведены. 9 вариант, пишите в лс сроки и сумму в рублях
- Похожие заказы
- Бухгалтерские услуги3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно свести баланс для ООО на УСН созданной в ноябре 2013 года. Мелкая торговля, 1 точка продажи, в штате только ген.директор.Завершен10 лет назад
Требуется в сервисе "Мое дело" рассчитать базу для уплаты налогов за 1 квартал 2014 года.Завершен10 лет назад
- $250
Приглашаем в нашу команду опытного бухгалтера для ведения бухгалтерского и налогового учета. Система налогообложения УСН. Вся отчетность во все органы сдается через онлайн сервис «Мое дело» (http://www.moedelo.org/). Задачи: -расчет налогов -составление и сдача отчетности в ИФНС, фонды, ...Бухгалтерские услуги11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1250
Требуется помощник бухгалтера на временный проект. до конца мая!!!! оплата за выполненный объем! Обязанности: Первичная бухгалтерия. Архивирование документов. Работа на территории работодателя.Бухгалтерские услуги3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать проводки в течении 15мин. Задание в затраченном файлеЗакрыт10 лет назад
нужно сделать в электронном и письменном виде следующие задания: заполнение налоговой отчетности по ндс, по налогу на имущество, по транспортному налогу, по земельному налогу, заполнение отчетности по страховым взносам на обязательное соц. страхование и ндфл, ...Бухгалтерские услуги1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Итак есть связка Интернет-магазин битрикс и 1cfresh.com (либо можно на десктоп версии программы УТ) (сайт и база синхронизированы – в базу поступают заказы, в базу забиваются накладные поступлений) Необходима консультация: - как настроить и вести ...Закрыт10 лет назад
Отредактировать формы балансов и отчета о прибылях и убытках в соответствии с ТЗ.Отразить прибыль предприятия.Завершен10 лет назад
Ссылку скину в личку по запросу. На странице не актуальная информация, нужно её актуализировать по всем 3-м пунктам: ПБУ, МСФО, U.S.GAAP Добавить новое, обновить, либо удалить существующие пункты.Закрыт10 лет назад