Настройка 1С: УНФ

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Закрыт2 заявки171 просмотр

Необходимо разработать документооборот для маленького производство на основе 1С УНФ, решить проблему верного учета сырья и изготавливание из него продукции.

10 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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