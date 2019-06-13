Нулевая отчетность УСН за 2й квартал: 4ФСС, СРВ1 и СЗВМдля пустого ООО

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Закрыт17 заявок310 просмотров

Нулевая отчетность УСН за 2й квартал: 4ФСС, СРВ1 и СЗВМ для пустого ООО за май, июнь и сразу за июль, август

6 лет назад
pldop1
62 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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