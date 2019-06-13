Нужен бухгалтер для отчетности в SEC

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт1 заявка206 просмотров

Нам нужно написать отчетность.  (трейдинговой компании )

Размер отчетности 20 страниц 

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фьючерсы 

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За дополнительной информации просьба написать.

6 лет назад
Fedor222
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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