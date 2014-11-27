Подготовить нулевые годовые отчеты ТОВ с помощью Сонаты

Есть ТОВ без проводок в 2014 году. Есть лицензия на Сонату и эл.подписи.

Задача: предоставить список отчетов, которые необходимо сдать за год, и подготовить соответствующие отчеты в программе Соната.

Задачу нужно выполнить на компьютере заказчика (Киев)