Подготовить нулевые годовые отчеты ТОВ с помощью Сонаты

Бухгалтерские услугиЗакрыт5 заявок306 просмотров
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Есть ТОВ без проводок в 2014 году. Есть лицензия на Сонату и эл.подписи.

Задача: предоставить список отчетов, которые необходимо сдать за год, и подготовить соответствующие отчеты в программе Соната.

Задачу нужно выполнить на компьютере заказчика (Киев)

9 лет назад
onemoment
Илья 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад