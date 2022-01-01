Необходима помощь в составлении четырех документов: договора, акта, приложения и счета для съемки моделей в одежде на фоне гор. Заказчик - АО Мэлон Фешн Груп. Контрагент должен быть вымышленным. Важно грамотно оформить документы, чтобы можно было использовать их в дальнейшем. Примеры документов предоставлены.
Посчитать и свести цифры в Excel
Есть 2 таблицы с данными об инсталах мобильного приложения. Необходимо посчитать и свет и в одну таблицу данные, тз описал ниже:
Конверсии в триал
- Считаем за каждый день 01.01.2022 - 17.01.2022 количество моментальных активаций триалов. Выводим для каждого дня в отдельную ячейку(Выше дата, ниже цифра). Таблица inapp events.
- Считаем за каждый день 01.01.2022 - 17.01.2022 количество всех инсталов. Выводим для каждого дня в отдельную ячейку под соответсвующей датой, ниже от значений sum_trial_started . Брать данные из таблицы installs.
- Считаем конверсию в начатый триал за каждую дату sum_trial_started/sum_installs *100% и так на каждую дату. Выводим там же, ниже sum_installs
- Строим график 3 графика на основе этих цифр.
- Считаем сколько перешло автоматом в подписку на каждую дату 01.01.2022 - 17.01.2022
- Считаем конверсию в активацию подписки автоматом. Считаем от количества инсталов за каждую дату. sum_trial_converted/sum_installs* 100% и за каждую дату.
- Считаем количество и конверсию для перешло вручную на подписку раньше 3 дней.
4. Считаем количество и конверсию для перешло вручную на подписку больше 3 дней.
Если (Install Time - Event Time > 3 дня И Event Name = trial_converted_rc И Install Time = 01.01.2022), тогда +1
для всех тут тоже строим графики.
Заявки фрилансеров
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