Посчитать и свести цифры в Excel

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Закрыт1 заявка547 просмотров

Есть 2 таблицы с данными об инсталах мобильного приложения. Необходимо посчитать и свет и в одну таблицу данные, тз описал ниже:

Конверсии в триал

  • Считаем за каждый день 01.01.2022 - 17.01.2022 количество моментальных активаций триалов. Выводим для каждого дня в отдельную ячейку(Выше дата, ниже цифра). Таблица inapp events.
Если (Instal Time = Event Time (учитывать только дату без времени)) И Event Name = trial_started_rc И Event Time =01.01.2022 (так за каждый день считаем и выводим в отдельную ячейку)   , тогда +1 Назовем это значение sum_trial_started
  • Считаем за каждый день 01.01.2022 - 17.01.2022 количество всех инсталов. Выводим для каждого дня в отдельную ячейку под соответсвующей датой, ниже от  значений sum_trial_started . Брать данные из таблицы installs.
Если (Install Time = 01.01.2022) + 1, так для каждого дня Назовем это значение sum_installs
  • Считаем конверсию в начатый триал за каждую дату  sum_trial_started/sum_installs *100% и так на каждую дату. Выводим там же, ниже sum_installs
  • Строим график 3 графика на основе этих цифр.
Конверсии в подписку. Автомат. У приложения 3 дня триал , после которого автоматически приложение переходит на платную подписку Install Time - Event Time = 3 дня из таблицы inapp events.
  • Считаем сколько перешло автоматом в подписку на каждую дату 01.01.2022 - 17.01.2022
Если (Install Time - Event Time = 3 дня И Event Name = trial_converted_rc И Install Time = 01.01.2022), тогда +1 Назовем это значение sum_trial_converted
  • Считаем конверсию в активацию подписки автоматом. Считаем от количества инсталов за каждую дату. sum_trial_converted/sum_installs* 100% и за каждую дату.
  • Считаем количество и конверсию для  перешло вручную на подписку раньше 3 дней.
Если (Install Time - Event Time

4. Считаем количество и конверсию для  перешло вручную на подписку больше 3 дней.

Если (Install Time - Event Time > 3 дня И Event Name = trial_converted_rc И Install Time = 01.01.2022), тогда +1

для всех тут тоже строим графики.

3 года назад
ivan_onishenko
Иван 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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