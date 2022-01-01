Есть 2 таблицы с данными об инсталах мобильного приложения. Необходимо посчитать и свет и в одну таблицу данные, тз описал ниже:

Конверсии в триал

Считаем за каждый день 01.01.2022 - 17.01.2022 количество моментальных активаций триалов. Выводим для каждого дня в отдельную ячейку(Выше дата, ниже цифра). Таблица inapp events.

Считаем за каждый день 01.01.2022 - 17.01.2022 количество всех инсталов. Выводим для каждого дня в отдельную ячейку под соответсвующей датой, ниже от значений sum_trial_started . Брать данные из таблицы installs.

Считаем конверсию в начатый триал за каждую дату sum_trial_started/sum_installs *100% и так на каждую дату. Выводим там же, ниже sum_installs

Строим график 3 графика на основе этих цифр.

Считаем сколько перешло автоматом в подписку на каждую дату 01.01.2022 - 17.01.2022

Считаем конверсию в активацию подписки автоматом. Считаем от количества инсталов за каждую дату. sum_trial_converted/sum_installs* 100% и за каждую дату.

Считаем количество и конверсию для перешло вручную на подписку раньше 3 дней.

Если (Instal Time = Event Time (учитывать только дату без времени)) И Event Name = trial_started_rc И Event Time =01.01.2022 (так за каждый день считаем и выводим в отдельную ячейку) , тогда +1 Назовем это значение sum_trial_startedЕсли (Install Time = 01.01.2022) + 1, так для каждого дня Назовем это значение sum_installsУ приложения 3 дня триал , после которого автоматически приложение переходит на платную подписку Install Time - Event Time = 3 дня из таблицыЕсли (Install Time - Event Time = 3 дня И Event Name = trial_converted_rc И Install Time = 01.01.2022), тогда +1 Назовем это значение sum_trial_convertedЕсли (Install Time - Event Time

4. Считаем количество и конверсию для перешло вручную на подписку больше 3 дней.

Если (Install Time - Event Time > 3 дня И Event Name = trial_converted_rc И Install Time = 01.01.2022), тогда +1

для всех тут тоже строим графики.