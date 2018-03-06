Разработка сметы в АВК на реконструкцию магазина (800 м.кв)

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Нужна глава сметы для реконструкции магазина. Проект пойдет на комплексную экспертизу. Есть архитектурно-строительная глава.  Остальное по телефону.  Интересуют сметчики с Украины.

6 лет назад
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад