Сделать отчёт о выполненных работах исполн директором в бух компании

  1. Биржа фриланса
  2. Бухгалтерские услуги
Закрыт2 заявки718 просмотров

1.Собрать информацию о проделанной работе период февраль-июнь

2. структурировать информацию: было/возможные последствия, риски - Стало/возможности

3.дать комментарии к вновь созданным инструкциям 

в компании работают участки по зарплате, покупатели, поставщики, секретарь поэтому знания и опыт от вас при выполнении работы необходимо

5 лет назад
Perfekt768
Олена 
53 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Станислав
 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад