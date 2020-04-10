Нужно составить бизнес план для инвестора "кошачий наполнитель" (туалет), Данные, от которых нужно отталкиваться предоставлю, выполнить нужно до 14.06
Сделать отчёт о выполненных работах исполн директором в бух компании
1.Собрать информацию о проделанной работе период февраль-июнь
2. структурировать информацию: было/возможные последствия, риски - Стало/возможности
3.дать комментарии к вновь созданным инструкциям
в компании работают участки по зарплате, покупатели, поставщики, секретарь поэтому знания и опыт от вас при выполнении работы необходимо
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