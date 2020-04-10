Составить бизнес план для инвестора, тема "кошачий наполнитель"

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Закрыт2 заявки582 просмотра

Нужно составить бизнес план для инвестора "кошачий наполнитель" (туалет), Данные, от которых нужно отталкиваться предоставлю, выполнить нужно до 14.06

5 лет назад
guest_15916044857817
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