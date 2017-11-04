Ведение бухгалтерского учета ОСНО

Бухгалтерские услугиЗавершен5 заявок262 просмотра
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Необходимо регулярно сдавать бухгалтерскую отчетность по ОСНО. Компания занимается торговыми операциями. Нагрузка небольшая.

Операций в месяц:

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- торговых - 3-5 операций (акты составляем сами)

- расчетный счет - 20-30 операций в месяц (расчетный счет ведем сами)

- расчет з/п 1-3 сотрудника

Работа в нашей программе 1С:Бухгалтерия, удаленная работа.

Бюджет по согласованию.

6 лет назад
Perepechin
Александр 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ovdemyanenko
Ольга 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$50
30 дней
Работа выполнена на отлично! Спасибо исполнителю! Рекомендую за скорость и отзывчивость.
Александр четко сформулировал задачи, оплату получила в срок, рекомендую, как хорошего работодателя.