Ведение бухгалтерского учета ОСНО

Я ИП, УСН (6%) без сотрудников. Необходимо расчитать налог за 4 квартал и сдать отчет в налоговую за 2016 через онлайн-сервис сбербанка e-envoising Предыдущие платежи я рассчитал и оплатил неправильно, это тоже надо учесть и как то ...