Курсовой проект

Во вложении ТЗ и эскизы. Кратко: Дизайнер под видом чертежей выдал только периметр и радиус. Но мне нужно просверлить отверстия и нарезать заготовки труб. Прошу откликнуться и срочно выполнить задание. Оплата в 9:00-9:30 22 августа Только WM или Яндекс