Курсовой проект

Квартира 157 м.кв., требуется выполнять чертежи для дизайн-проекта по моим эскизам. Эскизы подробные, главное все правильно оформить, работа предпочтительно в Архикаде (можно и автокад). Оплата ориентировочно 400 р./лист. По общей площади лучше не считать - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание : Проектирование печатной платы.
Конкретное устройство Квартирный звонок с записью звуков
Необходимо создать 1) электрическую схему в P CAD или в аналогичной программе
2) Эту же схему с проектировать на печаной плате (также PCAD или аналогичных программах
3) Сделать описание схемы
Рисунок схемы прилагается
http://cxem.net/house/1-46.php
или могу выслать по почте
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