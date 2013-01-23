Пересчитать фокус офсетного зеркала под wi-fi

нужно спроектировать крепеж для NanoStation loco m2 с отношением фокусного расстояния к диаметру (F/D) около 0.5, вместо существующего мультифида на офсетное зеркало (ВАРИАНТ СА600) харьковского завода. Так же нужно учесть КПД луча NanoStation loco m2, чтобы энергия не уходила за зеркало, диаграммы прилагаю к теме. Прекрасно понимаю, что родной кронштейн, на котором держится мультифид, нужно будет подрезать. В общем, мне нужно что-то похожее на чертеж, по которому я увижу луч и смогу сам сварить переходник (мультифид для loco m2) и подрезать родной кронштейн.

исходные данные зеркала:

Тип антенны: Офсетная

Диаметр антенны, мм: 686x636

Эффективный размер зеркала: 650x600

Материал зеркала: Сталь

Толщина материала, мм: 0,60

Фокусное расстояние (F), мм: 370

Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D): 0,617

исходные данные Loco m2:

Частота: 2300-2500 МГц

Угол диаграммы направленности в вертикальной плоскости: 60°

Угол диаграммы направленности в горизонтальной плоскости: 60°

Размеры: 163 x 31 x 80 мм

также привожу пример чернового чертежа как мне бы хотелось видеть чертеж под ВАРИАНТ СА600