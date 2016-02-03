Требуется разработать несколько чертежей. Перевести с эскиза + .stl-файла по ТЗ в чертеж для ЧПУ. Чертежи с стл-файлов с переводом в точные координаты и размеры (выходной формат - dwg, step, iges). Работы немного, но она +- ...
Проект отопления частного дома
Добрый день,
нужно сделать простой проект (со сметой), отопления частного дома 120м2 (2 этажа) на пиролизном котле Буржуй-20 или аналогичном не дороже по стоимости. Расстановка радиаторов, насос системы, длины труб (не металлопластик, а поплипропилен), все соединения, количество антифриза в системе и т.д. Смета с сайта Леруа Мерлен Москва. (Кроме котла). По минимальной цене данного магазина.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы52 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
Нужно сделать: Обмерочньій план (если мой не подходит).План перепланировки (2-3 варианта).План монтажа и демонтажа перегородок.План расстановки мебели.Все чертежи в 2D. Кухня студия (open space). Гардеробная возле туалета. Санузел совместить и увеличить. Спальня - ...Чертежи и Схемы50 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Сделать карту проезда для жителей Москвы, с использованием Яндекс API, для 1го адреса. Должно быть автоопределение места нахождения пользователя и построения карты проезда общественным транспортом и своим автом к ст. м. Кожуховская. Также должнЫ ...Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужен чертеж-сборка металлоконструкции крана балки в solidworks. На двух ногах. Под таль. Для подъема веса 2.5 тонны. Высота подъема до 5 метров. ширина пролета 3 метра. Разборный и на колесах для ...Чертежи и Схемы8 заявокЗакрыт9 лет назад
Выполнить чертеж в Компасе ver.13 на формате А1 Срок: 11.02.2016 к 08.00 по МскЧертежи и Схемы7 заявокЗакрыт9 лет назад
Техническое задание в приложении. Необходимо выполнить: - составление схемы замещения; - расчет токов КЗ; - выбор типов и уставок устройств РЗиА, проверка чувствительности к КЗ (БЭМП РУ ОЛ; БПНТ-3); ...Закрыт9 лет назад
Мне необходимо начертить чертежи в компасе с фотографии. Будет 10 фотоЧертежи и Схемы24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
есть диаграмма классов в Visual Studio, по ней нужно составить диаграмму состояний одного объекта, в моем примере это интернет магазин, как ее делать есть методичка а также пример во вложении. Работы на 40 минутЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется выполнить рабочие чертежи к дизайн проектуинтерьера.Обязательно в программе ArchiCAD.По эскизам и скринам с 3d визуализации, моя помощь «от руки», но желательно понимание,того, что делайте.Планировка во вложении.Список необходимых чертежей –во вложении.Тех часть ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день коллеги. Нужно перерисовать несколько десятков простых чертежей. Сколько будет стоить отрисовать в большем размере такой чертежик, пример прикрепляю.Закрыт9 лет назад