Проект отопления частного дома

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки252 просмотра

Добрый день,

нужно сделать простой проект (со сметой), отопления частного дома 120м2 (2 этажа) на пиролизном котле Буржуй-20 или аналогичном не дороже по стоимости. Расстановка радиаторов, насос системы, длины труб (не металлопластик, а поплипропилен), все соединения, количество антифриза в системе  и т.д. Смета с сайта Леруа Мерлен Москва. (Кроме котла). По минимальной цене данного магазина.

9 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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