Сделать чертежи на основании 3D-моделей и скетчей

Нужно перевести имеющееся инфо в чертеж, который будет понятен подрядчику. Характер работ - 3D-фрезеровка по металлу. Есть частично чертежи в формате STL и частично эскизы. Нужно будет составить 3 чертежа на 3 изделия. С допусками, размерами и пр.

Ничего сверхсложного. Это не оборонэкспорт). Но точность нужна хорошая.