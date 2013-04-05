Сделать по образцу чертеж в AutoCad или Corel Draw

$50
  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок1083 просмотра

Необходимо срочно (до завтрашнего утра) отрисовать по образцу чертеж детали в AutoCad или Corel Draw (если в кореле, то - отрезки и дуги).

Чертеж нужен для лазерной резки.

В аттаче к заданию находится рисунок детали. Размеры указаны в сантиметрах.

AutoCAD
12 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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