Сделать по образцу чертеж в AutoCad или Corel Draw

Необходимо срочно (до завтрашнего утра) отрисовать по образцу чертеж детали в AutoCad или Corel Draw (если в кореле, то - отрезки и дуги).

Чертеж нужен для лазерной резки.

В аттаче к заданию находится рисунок детали. Размеры указаны в сантиметрах.