Создать схему дома

нужно спроектировать крепеж для NanoStation loco m2 с отношением фокусного расстояния к диаметру (F/D) около 0.5, вместо существующего мультифида на офсетное зеркало (ВАРИАНТ СА600) харьковского завода. Так же нужно учесть КПД луча NanoStation loco m2, ...
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есть адрес дома, фото его с разных сторон и поэтапный план
нужно создать чертеж дома, наложить на него цвет дома
при сотрудничестве, такие работы нужно будет делать постоянно!
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