Технический чертеж 2Д в программе АutoCad или Archicad

Модель технического чертежа нужно представить в 6 вариантах, вид сбоку, вид горизонтальный и вертикальный, изменение толщины какой то детали, все зависит от фантазии. Примерный образец модели высылаю. Но на чертеж если мы смотрим мы понимаем какую фигуру нужно собрать.