Технический чертеж 2Д в программе АutoCad или Archicad

Чертежи и СхемыЗакрытнет заявок262 просмотра
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Модель технического чертежа нужно представить в 6 вариантах, вид сбоку, вид горизонтальный и вертикальный, изменение толщины какой то детали, все зависит от фантазии.  Примерный образец модели высылаю.  Но на чертеж если мы смотрим мы понимаем какую фигуру нужно собрать. 

2 года назад
guest_16424561871269
2 года в сервисе
Был
2 года назад