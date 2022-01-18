Технический чертеж 2Д в программе АutoCad или Archicad

Строительная компания ищет архитектора для долгосрочного сотрудничества. Имеется постоянный поток заданий. Задания включают в себя корректировку и подготовку чертежей и рассчетов. Требования к кандидатам: - обязательное знание английского языка в объеме необходимом для чтения и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модель технического чертежа нужно представить в 6 вариантах, вид сбоку, вид горизонтальный и вертикальный, изменение толщины какой то детали, все зависит от фантазии. Примерный образец модели высылаю. Но на чертеж если мы смотрим мы понимаем какую фигуру нужно собрать.
- Похожие заказы
- $100Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно показать в мультимодели последовательность сборки конструкций отправочной марки из позиций. На основании чертежа КМД.Пример того, что нужно: https://www.youtube.com/channel/UC2bxBxnSKUiPc5-aEAN3C9g/Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт2 года назад
Перерисовать схему в excel или в pdf с возможностью редактированияЧертежи и Схемы8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать проект ОВ, ВК и электрику (слаботочка, по типу "умный дом") для 2х этажного коттеджа площадь около 300кв.м.Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо перечертить лекала 2 изделий (рубашка и брюки) с формата пдф с внесением некоторых изменений (длина, количество пуговиц, планка другим способом) Срок готовности не более 5-7 днейЧертежи и Схемы6 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу архитектор/конструктора для создания модульных домов в сочетании дерево-метал, необходимо разработать узлы соединение. Вобщем сконструировать модульный дом. детали в личку.Для удобства работы прошу писать фрилансеров из Украины.Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $15
Нужно разработать дизайн, эскизы и чертежи интересных торг. стоек для детских игрушек, моделей техники и конструкторов из дерева, для магазинов. Материал торг. полок: плотный гофрокартон или ДВП (МДФ). Стойки должны быть одного дизайна, но в трёх размерах: Ширина*Глубина*Высота, ...Чертежи и Схемы3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Необходимо по картинке сделать чертеж всех деталей для распилки фанеры.Чертежи и Схемы17 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу подрядчика на выполнение части ландшафтного дизайн-проекта, а именно: по ТЗ и готовому плану согласованного зонирования участка 15 соток в Москвоской области( в Auto CAD) необходимо разработать чертеж Генплана в AutoCAD и сдать в редактируемом ...Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт2 года назад