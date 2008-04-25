ADOBE Atmosphere player

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрытнет заявок178 просмотров

Нужно решить проблему связанную с не работой плагина Adobe Atmosphere Player на современных видео картах (серий 6, 7, 8, 9 от н-видиа)

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17 лет назад
Veved
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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