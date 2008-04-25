РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МАССОВОЙ РАССЫЛКИ ФАКСОВ Необходимо разработать программу, реализующую массовую рассылку факсов с компьютера на территории России (файл в формате Word, Exel) на реальный факс-аппарат на территории Европы. Основная ...
ADOBE Atmosphere player
Нужно решить проблему связанную с не работой плагина Adobe Atmosphere Player на современных видео картах (серий 6, 7, 8, 9 от н-видиа)
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