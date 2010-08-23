Автозапуск + скин для Winamp.

Требуется разработать:

- Скин для Winamp в фир. стиле;

- Автозапуск в фир. стиле с возможностями:

а) Ознакомиться с информацией, содержащейся на диске (текст + пару фото);

б) Скопировать файлы с диски по указанному пути на компьютер;

в) Проиграть, представленные mp3 файлы на диске винампом, но уже с фирменным скином.

Т.е., есть mp3 диск с музыкой. Человек его вставляет, загружается наш автозапуск, где он может просто скопировать музыку себе на компьютер, проиграть её нашим винампом, изучить интересующую его информацию.