Карточная игра для iPhone

Нужен дизайн приблизительно вот такой сложности: http://itunes.apple.com/us/app/barcode-reader/id340825499?mt=8 В поставку входят: - иконка; - сплеш-скрин; - 4 экрана(около 20 элементов); В предложении прошу указать цену, срок, а так же опыт Вашей работы по созданию подобных интерфейсов. Важно: ...
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Нужна помощь в разработе дизайна интерфейса компьтерной игры для iPhone.
Сейчас нужен дизайнер разработки 4х экранов. Они мне нужны для дизайн документа.
Тематика Банд на выбор:
1. по фильму "Банды Нью-Йорка" (в рисованном исполнении)
2. Москва. Будущее. Городом правят корпорации и банды
3. по книге "Метро 2033"
P.S. Если исолнение понравится, то закажу у вас разработку дизайна всей игры.
Для дизайнера работы будет много. В основном по созданию карт к игре с изображением различных банд.
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