Дизайн плеера для интернет радиостанции

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт12 заявок187 просмотров

Необходимо изготовить плеера для интернет радиостанции. Макет и задание в приложении.

В ответ жду сроков и бюджет. Отдам предпочтению исполнителю который сможет показать в своем портфолио похожий проект.

8 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров