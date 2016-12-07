Приветствую, я делаю игру - http://www.thecoldwarera.com/ Нужен дизайнер-художник, что бы дополнить уже имеющейся интерфейс игры новыми элементами. Нужно четко скопироватьстиль ( менюшки, кнопочки, графики ) и сделать новые элементы в абсолютно таком же ...
Дизайн плеера для интернет радиостанции
Необходимо изготовить плеера для интернет радиостанции. Макет и задание в приложении.
В ответ жду сроков и бюджет. Отдам предпочтению исполнителю который сможет показать в своем портфолио похожий проект.
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