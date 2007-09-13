Мини-дизайн ПО

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт4 заявки219 просмотров
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Проект для дизайнеров у кого свободного времени в избытке. ( тем кто ПЛОХО рисуют НЕбеспокоить).

Нужно нарисовать мини дизайн для ПО. (гламурненький)

за отзыв (так как много рисовать ненужно).

16 лет назад
Deagle
Женя 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
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