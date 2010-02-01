Нашел дизайнера на free-lance.ru который нарисовал Дизайн мне для программы выслал jpg файлы для просмотра я осмотрел сделал замечания он принял и после этого на связь не выходил. предоплату я ему делал, поэтому сейчас я ...
Нарисовать интерфейс для программы и сайта
Требуется СПЕЦ по USABILITY продумать и нарисовать ПОНЯТНЫЙ интерфейс для десктопной программы (Win) и связанного с ней сайта. Программа - auction sniper для работы на аукционах ebay и других. Подробнее о технологии: http://en.wikipedia.org/wiki/Auction_sniping
У нас уже есть такая программа - скачать можно с сайта http://www.anuko.com - но с ней есть проблемы: 1) технологическая (embedded IE browser оказалось невозможно заставить работать как надо, поэтому от него отказываемся), 2) нет серверной части для accounting, 3) удобство использования надо улучшить.
От вас требуется: изучить проблему, взглянув на конкурирующие продукты, и нарисовать ПОНЯТНЫЙ интерфейс для десктопного приложения (это основное), а также для серверной части.
Десктопное приложение стреляет по мишеням. На сервере ведется accounting (с каждого успешного выстрела берётся комиссия, там же пополняется баланс юзера). Мишеней одновременно может быть много, с разных сайтов (не только с eBay). С сервера пока стрельба НЕ ведётся.
ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ является создание ПОНЯТНОГО интерфейса, чтобы процесс работы с приложением и сервером был очевиден.
Идеальным кандидатом является СПЕЦ по интерфейсам, который уже делал подобную работу, может доказать примером. Такого спеца трудно найти, поэтому обосновывайте свою кандидатуру, проявляя изобретательность. Например, можно прислать скетч одного из предлагаемых скринов программы, из которого будет очевидно, что выбирать можно только вас.
Внимание! Прочтите о копирайтах на работу по найму: http://www.anuko.com/content/articles/ru/copyright.htm
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