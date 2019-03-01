Разработка интерфейса

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт10 заявок255 просмотров
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Для Unity нужно разработать интерфейс (на первом экране проработать пиктограммы эмоций (6-8), поле ввода текста, кнопки, окно диалога, меню и пр.) для виртуального мира.

Основное "окно", "профиль пользователя" и дополнительно что-то еще потребуется.

Хочется конечно, что-то привлекательное и удобное.

По стилистике выслушаю предложения и выскажу свои.

От вас жду указание ориентировочной стоимости по разработке интерфейса первого окна (приложенный файл).

5 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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