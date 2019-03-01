Разработка интерфейса

Задача: Отрисовать 8 стр. интерфейса удобный (лучше чем есть у нас сейчас в виде прототипа) и обосновать свои решения в виде пояснительной записки(ход мыслей ваш, почему это лучше чем есть сейчас). Задание по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1yQ5Ln-u48BluW9m4KC1Ujkx5wfmSqC1m4HNGYt7kuXg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1yQ5Ln-u48BluW9m4KC1Ujkx5wfmSqC1m4HNGYt7kuXg/edit?usp=sharing[/url] Заявка принимается строго ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для Unity нужно разработать интерфейс (на первом экране проработать пиктограммы эмоций (6-8), поле ввода текста, кнопки, окно диалога, меню и пр.) для виртуального мира.
Основное "окно", "профиль пользователя" и дополнительно что-то еще потребуется.
Хочется конечно, что-то привлекательное и удобное.
По стилистике выслушаю предложения и выскажу свои.
От вас жду указание ориентировочной стоимости по разработке интерфейса первого окна (приложенный файл).
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