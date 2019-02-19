Создать похожую работу

Задача: Отрисовать 8 стр. интерфейса удобный (лучше чем есть у нас сейчас в виде прототипа) и обосновать свои решения в виде пояснительной записки(ход мыслей ваш, почему это лучше чем есть сейчас). Задание по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1yQ5Ln-u48BluW9m4KC1Ujkx5wfmSqC1m4HNGYt7kuXg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1yQ5Ln-u48BluW9m4KC1Ujkx5wfmSqC1m4HNGYt7kuXg/edit?usp=sharing[/url] Заявка принимается строго ...