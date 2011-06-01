Нужно сделать web интерфейс для сетевой компании, пример: http://www.npozvezda.ru/, http://nnpcto.ru/

чтобы посмотреть изнутри, нужно зарегистрироваться, маркетинг план основан на плане компании http://nnpcto.ru/ соответственно скрипт должен обрабатывать потребности маркт. плана. по расчету процентов и.т.д. внутренний расширенный биллинг, с возможностью выплаты зарплаты на электронные кошельки по запросу клиента. Можно поискать готовые скрипты и переделать их, требуется человек с опытом, который делал похожие вещи, чтоб быстро понял структуру. Желательно из Москвы. Уважаемые фрилансеры, убедительная просьба, называть АДЕКВАТНЫЕ цены!