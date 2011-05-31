5 изображений на кнопки 100х100px

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт13 заявок327 просмотров
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Для окна приветствия в программе требуется создать 5 изображений на кнопки.

Программа используется для связи с прибором, выгрузки из него данных и открытия этих данных на графике.

Назначение кнопок:

1) Открыть файл

2) Открыть последний открытый файл

3) Получение с прибора данных в режиме online

4) Получение с прибора архива данных

5) Открыть документацию

Стиль оформления должен быть консервативным.

Приблизительный размер иконок 100х100 пикселей.

Можно изобразить USB разъем либо COM.

Фон белый.

Без обрамления.

13 лет назад
propet
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
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