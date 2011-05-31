5 изображений на кнопки 100х100px

Нужно разработать дизайн для мобильного приложения. Приложение представляет собой полноэкранный эквалайзер. 8 полос для регулировки, регулятор громкости, регулятор баланса, логотип приложения, список для выбора предустановленных настроек. Размер приложения: 360х640 пикселей. В аттаче к проекту очень ...
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Для окна приветствия в программе требуется создать 5 изображений на кнопки.
Программа используется для связи с прибором, выгрузки из него данных и открытия этих данных на графике.
Назначение кнопок:
1) Открыть файл
2) Открыть последний открытый файл
3) Получение с прибора данных в режиме online
4) Получение с прибора архива данных
5) Открыть документацию
Стиль оформления должен быть консервативным.
Приблизительный размер иконок 100х100 пикселей.
Можно изобразить USB разъем либо COM.
Фон белый.
Без обрамления.
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