Сплеш (заставка) для программы

Требуется сплэш для программы. Это такая абстрактная картинка, которая появляется при открытии и загрузке программы. Прогамма занимается генерацией электронных, PDF, печатных каталогов , Интернет магазинов и прочее и прочее. Размер – 600 на 300 px. Текущая заставка хороша (прилагается) Просто под новую версию нужна другая. Со свежим взглядом. Покупное изображение деловой модели модели поддерживается (покупаю сам после согласования с исполнителем) Детали ICQ 4218489, Александр