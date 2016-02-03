Адаптивный дизайн экранов приложения

Необходимо сделать дизайн мобильной версии сайта lit-era.com Интересует именно дизайн для мобильных устройств, а не адаптивный. В портфолио исполнителя должно быть не менее трех примеров дизайна именно мобильных сайтов и/или приложений. ТЗ: описания ...