Адаптивный дизайн экранов приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт5 заявок198 просмотров

Требуется сделать адаптивный дизайн из приложенных экранов. Нужно, чтобы получилось красиво и удобно. Цветовая гамма будет предоставлена.

Приложение медицинского назначения, использоваться будет на скорой помощи. 

Через веб и мобильники.

В заявке пишите скайп.

9 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

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