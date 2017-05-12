Для продуктового магазина. Нужно что бы клиент видел свои бонусные баллы, мог ими расплатиться или накапливать посредством qr кода. Стилистика будет взята с сайта (он в процессе) Функционал: взять у приложения трасса https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loyaltyplant.partner.trassa заправка, прям можно скопировать, там все удобно. Пожалуйста, ...
Дизайн адаптивной версии интернет-магазина
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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Необходимо разработать дизайн адаптивной версии интернет-магазина. Две версии: 768рх и 320рх. Шапка немного загружена: несколько меню, одно из них многоуровневое. Нужно продумать, как это будет смотреться.
Страницы:
- Главная страница (вместе с отображением поведения каждого интерактивного элемента)
- Карточка товара
- Список товаров, фильтр
- Список категорий товаров
- Корзина
- Личный кабинет
- Оформление заказа
- Контакты
- 404 страница
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