Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Необходимо разработать дизайн адаптивной версии интернет-магазина. Две версии: 768рх и 320рх. Шапка немного загружена: несколько меню, одно из них многоуровневое. Нужно продумать, как это будет смотреться.

Страницы:

Главная страница (вместе с отображением поведения каждого интерактивного элемента)

Карточка товара

Список товаров, фильтр

Список категорий товаров

Корзина

Личный кабинет

Оформление заказа

Контакты

404 страница

Ссылку на магазин спрашивайте личным сообщением. В приложении укажите примеры работ адаптивных версий сайтов, с которыми вы работали.