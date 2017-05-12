Дизайн адаптивной версии интернет-магазина

$350
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт29 заявок839 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры! Необходимо разработать дизайн адаптивной версии интернет-магазина. Две версии: 768рх и 320рх. Шапка немного загружена: несколько меню, одно из них многоуровневое. Нужно продумать, как это будет смотреться.

Страницы:

  • Главная страница (вместе с отображением поведения каждого интерактивного элемента)
  • Карточка товара
  • Список товаров, фильтр
  • Список категорий товаров
  • Корзина
  • Личный кабинет
  • Оформление заказа
  • Контакты
  • 404 страница
Ссылку на магазин спрашивайте личным сообщением. В приложении укажите примеры работ адаптивных версий сайтов, с которыми вы работали.
7 лет назад
Fltimur
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад