Дизайн для приложения по ведению расходов. iPhone

Дизайн мобильных приложенийЗавершен1 заявка118 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн + иконка для простенького приложения по ведению личных финансов под iPhone.

Поддержка ретины, iPhone 5.

ТЗ по запросу.

11 лет назад
otozh
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
marlboro_x
Кир 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
$200
3 дня
Все в срок и как я хотел. Отличный дизайнер. Буду обращаться еще.
Все ок