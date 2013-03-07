Необходим качественный дизайн игры для смартфонов\планшетов. Иллюстрация - заставка при старте Главное меню Оформление окна игрового пространства Окно выбора категории Окно выбора уровня Диалоговое окно "вы выиграли" Диалоговое окно "вы проиграли" Диалоговое окно "пауза" 5 анимированных иконок Уровень не ниже чем в прикрепленных изображениях.
Дизайн для приложения по ведению расходов. iPhone
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн + иконка для простенького приложения по ведению личных финансов под iPhone.
Поддержка ретины, iPhone 5.
ТЗ по запросу.
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