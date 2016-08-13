Дизайн UX для мобильного приложения

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт11 заявок202 просмотра
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Сделать дизайн для мобилы. 15 страниц. Знания по "юзер экспирионс" обязательно.

Пишите цену, сроки

7 лет назад
may-skiy
Евгений 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад