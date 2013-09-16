Дизайнер для мобильных приложений и сайтов

Дизайн мобильных приложенийЗакрыт4 заявки226 просмотров
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Всем привет. На постоянное сотрудничество нужен дизайнер, для разработки макетов android, ios приложений и сайтов. Проекты только наши. Мы не посредники. Возможно помесячная оплата, либо по-проектно.

Пока нужен только дизайн android приложения, если можете и это, прошу в лс

10 лет назад
starterer
Марат 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад