Дизайнер для мобильных приложений и сайтов

Всем привет. На постоянное сотрудничество нужен дизайнер, для разработки макетов android, ios приложений и сайтов. Проекты только наши. Мы не посредники. Возможно помесячная оплата, либо по-проектно.

Пока нужен только дизайн android приложения, если можете и это, прошу в лс