Нарисовать Всю графику для игры на ios

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен2 заявки176 просмотров

Нужно нарисовать полностью всю графику для игры на iOS. Все меню, всю анимацию (игра 2d) полностью. 

iOS
7 лет назад
ElisArt
Артур 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dmtsarik
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$300
10 дней
Задание выполнил на все 100%! Это было главная задача и при всём при этом, качество на высшем уровне. Спасибо, думаю с этим человеком буду работать в будущем!
Удобно работать, советую! Все оплачено вовремя!

Заявки фрилансеров

Dmtsarik
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад