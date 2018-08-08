Необходимо сделать 10-15 экранов для мобильного приложения.
Нарисовать Всю графику для игры на ios
Нужно нарисовать полностью всю графику для игры на iOS. Все меню, всю анимацию (игра 2d) полностью.
Выбранный исполнитель
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