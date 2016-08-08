Разработка моб приложения такси

Дизайн мобильных приложенийЗакрытнет заявок90 просмотров
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Имеется готовый сайт такси и разработан дизайн приложения для мобильных устройств.  

Требуется сделать "бекЕнд" для мобильных устройств (андроид и iOS) и синхронизировать с ситемой управления Evoc и с сайтом.

7 лет назад
sajn
53 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад