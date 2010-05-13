Дизайн мешка

Здравствуйте.

Есть JPG-макеты (1.jpg, 2.jpg, 3.jpg) мешка. Сейчас все скучно, серо, одноцветно. Хотелось бы видеть более яркий, но строгий дизайн. Пример мешка который нравится - в приложении (4.jpg).

Должны быть соблюдены все пропорции (как в оригинальных макетах). Так-же желательно, что-бы заказчик в будущем сам без проблем смог править текст в макете.

В итоге должен быть исходник Photoshop или Corel Draw.

Сколько это будет стоить? Сроки особо не жмут.

P.S.

К сожалению, исходников от оригинальных макетов нету, так что нужно будет все делать с нуля.

P.S.S.

Предложения без ценника будут игнорироваться. Так-же просьба не беспокоить в ПМ, ICQ, Skype (будут рассматриваться только заявки оставленные тут).