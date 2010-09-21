Дизайн принта на фартук

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать дизайн свадебного фотоальбома. Количество и качество фотографий оставляет желать лучшего (все любительские + 2-3 из загса). См. вложение. Размер - 20х20 см. Количество разворотов - мин.7. Обложка - можно произвольную. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать предоставленные картинки для моделей фартуков.
Есть две можели фартука и определенная идея для них.
фартук №1 - цвет ткани коричневый. На фоне Мерилин Монро ( сделать акцент на красных губах), пример расположения предоставлен, так же это может быть во всю модель полностью. (обратить внимание, что внизу карманы.)
фартук №2 - цвет ткани черный. На фоне Эйфелева башня ( золотом на черном фоне), желательнорасположить во весь фартук,т.е. фартук и есть эйфелева башня, либо так как показано в эскизе. (обратить внимание, что внизу карманы.)
выполнить - вид сзади, развернутый вид и вид на модели. ( указано в примере)
в векторе!
Напочту отправлю фартук №2.
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