Дизайн принта на фартук

Необходимо разработать предоставленные картинки для моделей фартуков.

Есть две можели фартука и определенная идея для них.

фартук №1 - цвет ткани коричневый. На фоне Мерилин Монро ( сделать акцент на красных губах), пример расположения предоставлен, так же это может быть во всю модель полностью. (обратить внимание, что внизу карманы.)

фартук №2 - цвет ткани черный. На фоне Эйфелева башня ( золотом на черном фоне), желательнорасположить во весь фартук,т.е. фартук и есть эйфелева башня, либо так как показано в эскизе. (обратить внимание, что внизу карманы.)

выполнить - вид сзади, развернутый вид и вид на модели. ( указано в примере)

в векторе!

Напочту отправлю фартук №2.