Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать дизайн свадебного фотоальбома. Количество и качество фотографий оставляет желать лучшего (все любительские + 2-3 из загса). См. вложение. Размер - 20х20 см. Количество разворотов - мин.7. Обложка - можно произвольную. Имена новобрачных - Евгения и Василий. Цветовое решение - на ваш выбор (но желательно не агресивное). Укажите в предложении к проекту реальные сроки и стоимость. Спасибо.