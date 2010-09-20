Дизайн свадебного фотоальбома

Дизайн продукцииЗавершен19 заявок351 просмотр
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать дизайн свадебного фотоальбома. Количество и качество фотографий оставляет желать лучшего (все любительские + 2-3 из загса). См. вложение. Размер - 20х20 см. Количество разворотов - мин.7. Обложка - можно произвольную. Имена новобрачных - Евгения и Василий. Цветовое решение - на ваш выбор (но желательно не агресивное). Укажите в предложении к проекту реальные сроки и стоимость. Спасибо.

13 лет назад
studio-maxaon
Ирина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
30 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
lelya_kosh
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$15
7 дней
Работа, которую выполнила Ольга превзошла всякие ожидания!!! Мы просили сделать фотоальбом, фотографии были очень "слабые" (т.е. домашние). Из этого всего Ольге удалось создать потрясающий фотоальбом, который очень понравился нашим молодоженам. И нам :))) Спасибо. Рекомендуем!!!
Когда оплата в срок, а отзыв о твоей работе весьма и весьма положительный, заказчик не может не радовать! Ирина - ответственный, вежливый и приятный в работе заказчик. С удовольствием посотрудничаю еще!
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