Дизайн сувенирной монеты

ТЗ: Разработать эскиз упаковки(только стикеров) для продукта http://www.komus.ru/outstock.php?itemID=121410 с другим названием - ПП-Х, упаковка и описание будет идентичной. Дизайн нужен строгий, но не такой убогий. Упаковка будет с двух сторон - лицевая и оборотная сторона на которую поместить описание. Если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать: аверс и реверс сувенирной монеты.
1. Аверс- герб, название города, две даты
2. Реверс - мужчина в рабочей одежде(от него уходят лучи во все стороны), 5 слов.
Диаметр 25 мм.
Герб есть растровый + фото памятника этому рабочему(в руке у него рабочий инструмент).
Жду разумных предложений от дизайнеров.
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