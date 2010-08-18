Дизайн сувенирной монеты

Дизайн продукцииЗакрыт9 заявок194 просмотра
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Нужно сделать: аверс и реверс сувенирной монеты.

1. Аверс- герб, название города, две даты

2. Реверс - мужчина в рабочей одежде(от него уходят лучи во все стороны), 5 слов.

Диаметр 25 мм.

Герб есть растровый + фото памятника этому рабочему(в руке у него рабочий инструмент).

Жду разумных предложений от дизайнеров.

13 лет назад
ttt555
55 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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