Дизайн продукции

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Завершен1 заявка42 просмотра

Нужно придумать наружный баннер и разработать визитку

В фирменном стиле имея логотип

3 года назад
natruzz
Артем 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$25
1 день
Escrow
Одним словом профессионал, прекрасный и отзывчивый человек. Правки в режиме онлайн, консультации и просто приятное общение ждёт вас с этим Романом. Рекомендую всем!
Второй раз работаем с Артемом, отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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