Проект макета картонной упаковки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт18 заявок641 просмотр

Требуется создать макет картонной упаковки по имеющимся фото. По оканчанию работ предоставить исходники(будем сами дополнять и менять со временем). Цветовая палитра и содержание на исходнике должны совпадать. Фото высоко разрешения предоставлю.

3 года назад
guest_16579148354047
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Наталия
 
44 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Евеліна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Мария
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
44 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Данил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ольга
 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
83 отзыва
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Каріне
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дарья
 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
54 отзыва
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
15 минут назад
200 отзывов
3 года назад
#1
Дизайн продукции
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн продукции

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна фирменных бланков, буклетов

    Требуется разработка дизайна фирменных бланков и рекламных буклетов для адвокатского бюро. Используйте существующий логотип как основу для дизайна. Ожидаются предложения по дизайну брошюр и сувенирной продукции.

    Дизайн продукции27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу специалиста по созданию карточек товара (листингов) для e-commerce

    Требуется специалист для разработки дизайна карточек товара (листингов) для e-commerce. Задача — придумать креативное оформление для листинга с сумками, используя 5 фотографий. Необходимо создать более привлекательный дизайн по сравнению с конкурентами на Amazon.

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать дизайн надписей на бутылках для воды

    Требуется дизайнер для создания оригинальных надписей на бутылках с водой. Задача включает разработку креативного и привлекательного дизайна, который выделит продукцию на рынке. Ищем профессионала с опытом в графическом дизайне и упаковке.

    Дизайн продукции26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка подарочной коробки

    Требуется создать цветной дизайн подарочной коробки в виде мавзолея для новогодних подарков. Исполнитель должен предоставить файл в формате JPEG с обозначенными линиями сгиба и отреза. Коробка должна собираться без клея, на 'замки'. Прилагаются фото мавзолеев для ориентира.

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Меню для ресторана

    Требуется разработать меню для ресторана на 11 страниц с уникальным и привлекательным дизайном. Оформление должно соответствовать стилю заведения и привлекать внимание клиентов.

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн генеалогічного дерева

    Необхідно розробити дизайн генеалогічного дерева, включаючи створення макету, підбір відповідного шрифта, обробку фотографій і корекцію кольору. Важливо дотримуватись єдиного стилю та естетики.

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн гарантийной карты

    Необходимо разработать дизайн гарантийной карты для сервиса по обслуживанию фар. Размеры карты соответствуют стандартам кредитной карты. Пример дизайна предоставлен. Предоплата приветствуется.

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн упаковки и логотипа

    Требуется разработка дизайна упаковки для продукта и логотипа бренда, основываясь на референтах, предоставленных маркетологом. Уделите внимание особенностям бренда и целевой аудитории.

    Дизайн продукции24 заявки
    Закрыт
    3 года назад