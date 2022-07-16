Необходимо разработать макет картонной упаковки на основе предоставленных фотографий. Важным условием является совпадение цветовой палитры и содержания с исходниками. После завершения работы требуется передать исходные файлы для возможных доработок в будущем.
Дизайн для ММОРПГ на телефон
Шукаю дизайнерів новачків, які б хотіли поповнити своє портфоліо новими проектами. Потрібен дизайн для мобільної гри, гра текстова, ММОРПГ. Хочу втілити в реальність виключно українську гру, та український продукт, на жаль на ринку таких зараз немає, хто зацікавлений - пишіть, буду радий поспілкуватись.
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